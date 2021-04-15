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Власти Крыма отметили рост цен в дорогих отелях перед сезоном

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Цены на отдых в Крыму растут перед началом высокого туристического сезона, но не во всех сегментах одинаково, заявил всероссийском туристском форуме "Открытый Крым" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Если говорить о сегменте малых отелей, уровня двух звезд, то повышение незначительное. Три звезды - оно есть, в сегменте люксовском оно чуть более заметно. На самом деле, с начала года многие топовые отели начинали даже с отрицательными ценами по сравнению с 2019-2020 годами, но в связи с тем, что спрос высокий, понятно, цены начинают подниматься", - сказал министр.

По его словам, чиновники правительства региона встречаются со всеми крупными отельерами. "Уверен, что коллеги должны нас услышать: цены повышаться значительно не должны", - отметил он.

В санаториях полуострова цены в основном остались на прежнем уровне, добавил Волченко.

Россия с 15 апреля закрыла авиасообщение с Танзанией и Турцией из-за ухудшения в этих странах ситуации с коронавирусом. По информации, это решение затронуло примерно 600 000 человек, которые купили туры в Турцию, и еще около 7000, которые собирались поехать в Танзанию.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 14 апреля заявила, что резко подорожал отдых на российских курортах. Она попросила комитет палаты по социальной политике и ФАС следить за ценами на российских курортах.

Высокий курортный сезон начинается в Крыму 1 июня, а перед этим много туристов приезжают на полуостров на майские праздники. Как сообщалось, в этом году спрос на праздничные даты выше, чем в "доковидном" 2019-м, многие гостиницы закрыли продажи.

Крым Турция Танзания АТОР Вадим Волченко коронавирус

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