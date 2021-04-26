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Аксенов спрогнозировал "напряженный" туристический сезон в Крыму

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Инфраструктура Крыма справится с турпотоком в этом году, несмотря на значительно возросший спрос, уверен глава республики Сергей Аксенов.

"Инфраструктура справится 100%, никаких сомнений нет (...) Все с напряжением, все на грани, но пройдем", - сказал Аксенов журналистам в понедельник.

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По его словам, только аэропорт Симферополя, как ожидается, обслужит в этом году больше 6 млн человек - это на 17% больше показателя 2019 года.

Высокий курортный сезон начинается в Крыму 1 июня, при этом большое число гостей полуостров традиционно принимает на майские праздники.

Как сообщалось, в этом году спрос на праздничные даты выше, чем в "доковидном" 2019 году, многие гостиницы закрыли продажи. Ужесточать требования для туриндустрии власти региона не планируют.

Как заявлял министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, на майские праздники на полуостров могут приехать больше 1 млн туристов. Такой прогноз втрое выше, чем результат этого же периода в 2019 году. В целом турсезон может обновить рекорд постсоветского периода.

Сергей Аксенов Крым

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