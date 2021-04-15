Доклинические исследования вакцины ФМБА от коронавируса близки к концу

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Доклинические испытания вакцины от коронавируса Федерального медико-биологического агентства завершаются, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Об этом Скворцова рассказала на итоговой коллегии ФМБА.

По ее словам, агентство продолжает разработку новой технологической платформы для создания рекомбинантных вакцин против РНК-содержащих вирусов, в том числе против коронавируса, которые "отличаются тем, что нацелены на консервативные, низкоизменчивые эпитопы (части макромолекул - ИФ) белков вируса и вызывают преимущественное развитие трех типов клеточного иммунитета".

В начале марта Скворцова сообщала, что клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной ФМБА, начнутся в июле.

Вакцину создал Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, подведомственный ФМБА. Как говорила Скворцова, это рекомбинантная вакцина, действие которой происходит через клеточный иммунитет.