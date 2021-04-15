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ФМБА в июле начнет клинические испытания вакцины от COVID-19

ФМБА в июле начнет клинические испытания вакцины от COVID-19
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершит доклинические испытания своей вакцины от коронавируса в июне, заявила глава организации Вероника Скворцова.

"В июне планируем завершить доклиническую фазу, в июле - выйти на 1-2 фазу клинических испытаний", - сказала Скворцова журналистам.

На встрече с президентом 1 марта глава ФМБА сообщала, что созданная в агентстве вакцина относится к препаратам нового поколения и разрабатывается на новой технологической платформе. Тогда она рассказала, что агентство работает над вакциной, которая воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса. По словам Скворцовой, это предполагает развитие клеточного иммунитета, преимуществом которого является длительность".

Она заметила, что "если антительный иммунитет как правило держится месяцами, то клеточный иммунитет - годами, и в экспериментальных определённых работах доказано сохранение этого иммунитета до 13-17 лет".

В России зарегистрированы три вакцины от COVID-19 отечественного производства: "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава; "ЭпиВакКорона", разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.

18 января по поручению президента РФ началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им. Гамалеи - "Спутник V".

коронавирус ФМБА Вероника Скворцова

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