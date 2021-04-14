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Путин перенес вторую прививку от COVID без побочных эффектов

После первого компонента вакцины у президента был "хороший иммунный ответ"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после второй прививки от коронавируса, которую он сделал в среду, никаких побочных явлений у него нет, а после первого компонента был уже хороший иммунный ответ.

"Ну, вот я сделал эту прививку и сразу практически вышел в зал, за 10 минут до того, как я вышел, сделал прививку. Как видите, все нормально, без всяких побочных эффектов, явлений. Вообще не чувствую то, что я сделал какую-то прививку, все нормально", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он рассказал, что также позанимался спортом.

"Кстати говоря, как врачи сказали, после первой прививки уже такой хороший иммунный ответ есть", - сказал Путин.

Он добавил: "Во всяком случае эффект положительный, никаких побочных явлений, как я уже дважды сказал, нет, надеюсь, и не будет".

Путин поинтересовался у корреспондента, сделал ли он прививку и, получив ответ, что тот переболел, сказал: "Ну, надо посмотреть, как будет развиваться дальше ситуация у вас с этими титрами, и даже для тех людей, которые переболели, но у которых эти титры исчезают, показано прививку сделать".

"Берегите себя и своих близких - это часто звучит у нас на экранах, но это не пустая фраза, не пустые слова", - заключил президент.

Ранее в среду, 14 апреля, президент сообщил, что привился вторым компонентом вакцины от коронавируса. "Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо", - сказал он на заседании попечительского совета Русского географического общества в режиме видеосвязи.

Первую прививку от коронавируса Путин сделал 23 марта. Президент тогда не стал уточнять, какой именно препарат был использован, он лишь подтвердил, что привился одной из российских вакцин.

В этот раз, как и после первой вакцинации, информация о том, какой из трех российских вакцин привился президент, разглашаться не будет. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого процитировала радиостанция "Говорит Москва", уточнил, что Путин не намерен рассказывать об этом.

Хроника 09 января 2020 года – 14 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Коронавирус

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