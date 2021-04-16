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Южнокорейский консорциум будет производить "Спутник V" на экспорт

Южнокорейский консорциум будет производить "Спутник V" на экспорт
Фото: Darko Vojinovic/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейская биотехнологическая компания Huons Global подписала соглашение о передаче технологий с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для производства российской вакцины "Спутник V" в Южной Корее, сообщает "Ренхап".

По соглашению, консорциум во главе с Huons Global будет производить "Спутник V" в Южной Корее.

Тремя другими участниками консорциума являются две южнокорейские компании-Humedix и Boran Pharma, а также сингапурская Prestige BioPharma.

Huons Global заявила, что в августе начнет пилотное производство российской вакцины на мощностях консорциума с ежемесячной максимальной производственной мощностью в 100 млн доз.

Остается неясным, смогут ли и когда сами южнокорейцы поставить российскую вакцину, так как все вакцины, производимые в Южной Корее, предназначены для экспорта в неустановленные страны, сообщил чиновник Huons Global агентству.

По его словам, решение о том, когда в стране может появиться "Спутник V", производимый в Южной Корее, еще не принято.

Кроме того, агентство сообщает, что местный консорциум, возглавляемый местной биофирмой GL Rapha, заключил отдельную сделку с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по производству "Спутник V" в Южной Корее.

Ранее сообщалось, что РФПИ с компанией ISU ABXIS откроет производство "Спутника V" в Южной Корее в конце апреля. В заявлении отмечалось, что одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий GL Rapha и компания ISU ABXIS (подразделение ISU GROUP) подписали соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины в Корее.

Южная Корея Спутник V

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