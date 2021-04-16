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Голикова допустила скорую отмену COVID-ограничений

Темпы вакцинации в РФ позволяют рассчитывать на такой сценарий, отметила вице-премьер

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Количество вакцинированных от коронавируса в РФ существенно превышает 8 млн человек, дальнейшее наращивание темпов вакцинации позволит задуматься о снятии ограничений в ближайшее время, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Здесь (на коллегии Минздрава) уже была показана цифра, более 8 млн, но фильм готовился, наверное, задолго до коллегии, и сейчас уже количество (привитых от коронавируса - ИФ) существенно больше", - сказала Голикова на коллегии Минздрава в пятницу.

Она добавила, что "объемы вакцинации в РФ нарастают, и это хорошо". "Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты", - добавила вице-премьер.

С 18 января в России по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент преимущественно используется вакцина "Спутник V", на прошлой неделе в регионы поступил препарат "ЭпиВакКорона", к подключению к вакцинации готовится вакцина, разработанная в центре им. Чумакова - "КовиВак".

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

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