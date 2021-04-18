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В России выявлены еще 8 632 случая COVID-19 за сутки

В России выявлены еще 8 632 случая COVID-19 за сутки
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 632 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Как сообщалось, в субботу впервые с начала апреля было зарегистрировано более 9,3 тыс. случаев заражения, а в воскресенье прирост вернулся к показателям, которые фиксировались почти всю неделю.

За минувшие сутки по выздоровлении выписан 7 391 человек, умерли 389 пациентов.

В Москве выявлены 2 252 случая COVID-19 за сутки, 53 человека умерли, еще 1 237 пациентов выздоровели. Между тем в субботу был зафиксирован максимальный прирост заболевших с конца января.

Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Магаданской области (два), еще по одному - в Еврейской АО и Тыве. Ни одного случая не зафиксировано в Ненецком АО и в Чукотском АО.

Еще 695 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 591 - в Московской области, 240 - в Ростовской области, 204 - в Нижегородской области, 193 - в Самарской области, 176 - в Воронежской области, 145 - в Иркутской области, 137 - в Саратовской области, 118 - в Свердловской области, 117 - в Красноярском крае, 114 - в Челябинской области, 105 - в Пермском крае, по 103 - в Волгоградской области, Краснодарском крае, 101 - в Крыму. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 702 тыс. 101 случай заражения коронавирусной инфекцией, 105 582 человека умерли, 4 млн 326 тыс. 780 были выписаны из больниц.

Хроника коронавируса. Апрель.

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