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Мосгорсуд оставил ФБК в реестре иноагентов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил решение Замоскворецкого суда, который признал законным то, что Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр НКО-иностранных агентов. Суд отклонил апелляцию ФБК, сказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Замоскворецкий суд 1 ноября не нашел оснований признать решение Минюста незаконным и исключить фонд из реестра. Министерство внесло туда организацию, обнаружив, что она получила денежные переводы из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей.

В ФБК возражали, что деньги поступили на заблокированный счет и фонд не мог их быстро вернуть отправителям. Там указывали, что эти платежи не подтверждены документально. Также в фонде допускают, что переводы могли совершить провокаторы.

Представитель Минюста в районном суде называла позицию ФБК "удобной": фонд распорядился данными денежными средствами не тогда, когда он получил их, а после наступления для него правовых последствий. Действия, совершенные после наступления правовых последствий, юридического значения не имеют, указывала она.

ФБК также попросил Минюст исключить его из реестра. Для этого министерство начало внеплановую проверку фонда и планирует определиться со статусом ФБК к февралю.

11 января в пресс-службе Минюста заявили, что установлен факт, что фонд действует как НКО-иноагент, но не подает заявления о включении в реестр.

ФБК Минюст Алексей Навальный Замоскворецкий суд Мосгорсуд

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