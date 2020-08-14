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Доход Володина за 2019 год составил более 100 млн рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался о своих доходах за 2019 год: он заработал более 100 млн 290 тыс. рублей, что на 29 млн рублей больше, чем в 2018 году. Сведения опубликованы на сайте Думы.

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Там же указывается, что Володин в 2018 году заработал 71,7 млн рублей.

По словам советника спикера по связям со СМИ Анастасии Кашеваровой, сегодня большую часть дохода Володина составляет прибыль по вкладам, которые были размещены на несколько лет с начислением процентов по ним в 2019 году.

Также советник отметила, что в 1999 году Володин принял участие в создании бизнес-структур, до 2007 года был их акционером. В 2007 году вышел из состава акционеров, продав акции.

Кроме того, Кашеварова сообщила, что Володин за последние пять лет направил на благотворительность более 220 млн рублей, из них более 45 млн - в 2019 году.

Госдума Вячеслав Володин

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