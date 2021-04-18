Посла Чехии вызвали в МИД России

Посольство Чехии в России Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД России.

"Чешский посол вызван в МИД", - стало известно "Интерфаксу" в воскресенье от осведомленного источника.

Накануне власти Чехии заявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Российская сторона обещала ответить на эти действия Праги.

Между тем, почетный президент Ассоциации ветеранов спецподразделения ФСБ "Альфа" Сергей Гончаров считает, что Чехия должна предъявить доказательства причастности российских спецслужб к взрыву склада, пока же эти обвинения похожи на провокацию. Об этом он заявил "Интерфаксу".

В воскресенье премьер Чехии Андрей Бабиш пообещал рассекретить материалы о взрыве на складе боеприпасов.

Также сегодня около российского посольства в Праге прошла акция протеста. Порядка сотни человек митинговали после появления этой информации. За акцией следила полиция.