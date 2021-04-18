Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:16Заразились
на 18.04В России 4 702 101+8 632В мире 140 719 503+788 042

Посла Чехии вызвали в МИД России

Посла Чехии вызвали в МИД России
Посольство Чехии в России
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД России.

"Чешский посол вызван в МИД", - стало известно "Интерфаксу" в воскресенье от осведомленного источника.

Накануне власти Чехии заявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Российская сторона обещала ответить на эти действия Праги.

Между тем, почетный президент Ассоциации ветеранов спецподразделения ФСБ "Альфа" Сергей Гончаров считает, что Чехия должна предъявить доказательства причастности российских спецслужб к взрыву склада, пока же эти обвинения похожи на провокацию. Об этом он заявил "Интерфаксу".

В воскресенье премьер Чехии Андрей Бабиш пообещал рассекретить материалы о взрыве на складе боеприпасов.

Также сегодня около российского посольства в Праге прошла акция протеста. Порядка сотни человек митинговали после появления этой информации. За акцией следила полиция.

Чехия Витезслав Пивонька МИД РФ

Новости по теме

Новости

Россия выразила протест Чехии из-за высылки дипломатов

Источник оценил проект новой орбитальной станции в $5-6 млрд

Вице-премьер Борисов заявил о планах выхода из проекта МКС с 2025 года

Вице-премьер Борисов заявил о планах выхода из проекта МКС с 2025 года

Песков назвал условия для решения об участии Путина в саммите по климату

Ветеран ФСБ назвал провокацией обвинения Чехии в адрес спецслужб России

В России выявлены еще 8 632 случая COVID-19 за сутки

В России выявлены еще 8 632 случая COVID-19 за сутки

В ОНК сообщили об улучшении самочувствия Фургала

В ОНК сообщили об улучшении самочувствия Фургала

ФСБ России сообщила о предотвращении госпереворота в Белоруссии

Что произошло за день: суббота, 17 апреля

В ФСБ рассказали, что интересовало задержанного украинского консула

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');