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Премьер Чехии пообещал рассекретить данные о взрыве на складе в 2014 году

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Власти Чехии рассекретят материалы о взрыве на складе боеприпасов, в причастности к которому подозревают сотрудников российских разведслужб, заявил в интервью газете "Лидове новины" премьер Андрей Бабиш.

По его словам, сначала 19 апреля кабинет министров изучит материалы дела, собранные службой безопасности и информации Чехии (BIS), и будет их обсуждать.

"Досье будет обсуждаться в правительстве в понедельник, потому что другие министры его не видели, и я хочу, чтобы данные были рассекречены", - сказал Бабиш.

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Он пообещал, что чехи затем получат возможность сами ознакомиться с рассекреченными документами. Как отметил глава правительства, "общественность сможет получить представление об этом".

В ответ на вопрос, будут ли предприняты дополнительные меры, Бабиш заявил, что считает адекватным ответом высылку 18 российских дипломатов.

Также он добавил, что уже проинформировал союзников в Европейском союзе и уведомил о деле председателя Евросовета Шарля Мишеля. Как отметил Бабиш, "мы обязательно поговорим об этом на следующем заседании Совета".

Власти Чехии накануне сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием.

Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

Чехия Андрей Бабиш

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