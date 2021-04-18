В Чехии у посольства России устроили акцию протеста

Акция перед посольством России в Праге Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Акция протеста состоялась в воскресенье близ российского посольства в Праге, передает издание "Лидове новины".

Люди подошли к посольству примерно в 14:00 по местному времени (15:00 по Москве). Они принесли с собой плакаты и флаги Евросоюза. Таким образом они продемонстрировали свою реакцию на информацию о том, что в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году подозревают российские разведслужбы.

За митингом следила полиция. Всего собралось порядка сотни человек.

Власти Чехии накануне сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием.

Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

В воскресенье премьер Чехии Андрей Бабиш в интервью всё той же "Лидове новины" заявил, что власти страны рассекретят материалы о взрыве на складе боеприпасов.