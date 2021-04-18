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Что произошло за день: воскресенье, 18 апреля

Вызов посла Чехии в МИД РФ, планы России выйти из проекта МКС с 2025 года

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Москва выразила протест Праге в связи с высылкой российских дипломатов. Посла Чехии вызвали в МИД РФ. Между тем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о планах рассекретить материалы о взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, к которому власти считают причастными российские спецслужбы.

- У посольства России в Праге прошла акция протеста. Около сотни человек пришли к зданию с плакатами и флагами Евросоюза, реагируя таким образом на обвинения в адрес России в связи со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

- Россия планирует выйти из проекта МКС с 2025 года. По словам вице-премьера Юрия Борисова, Россия намерена создать собственную орбитальную станцию и предупредит партнеров о своих намерениях. Между тем "Роскосмос" заявил, что решение о судьбе МКС пока не принято. Информированный источник оценил проект новой станции в $5-6 млрд.

- Региональные депутаты призвали власти пустить к Навальному врачей. Свое обращение они направили президенту РФ Владимиру Путину. Между тем МИД Франции допускает принятие Евросоюзом новых санкций против России в связи с ситуацией вокруг оппозиционера, а МИД Германии заявляет о необходимости оказать ему помощь. Советник президента США Джейк Салливан заявил в интервью CNN, что в случае смерти Навального для России "будут последствия".

- В России выявлены еще 8 632 случая COVID-19 за сутки. Выписан 7 391 человек, умерли 389 пациентов. На Москву пришлись 2 252 случая COVID-19, на Петербург - 695.

- Российский теннисист Андрей Рублев проиграл греку Стефаносу Циципасу в финале турнира серии Masters ATP в Монте-Карло.

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