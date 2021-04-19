Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 141 404 998+685 495

Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали попытку переворота в Белоруссии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что вопрос о подготовке госпереворота в Беларуси обсуждался в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

На вопрос, может ли Песков подтвердить, что тема попытки госпереворота в Белоруссии обсуждалась в ходе разговора Путина и Байдена он ответил: "Да, могу".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос подготовки покушения на него спецслужбами США Путин затронул в беседе с Байденом.

В миреФСБ РФ опубликовала кадры наблюдения готовивших в Белоруссии переворотЧитать подробнее

Фрагмент выступления главы белорусского государства показал в субботу телеканал ОНТ.

"Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, - отметил Лукашенко. - Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье – и ни одного ответа. Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл".

На вопрос, действительно ли Лукашенко обращался к Путину по поводу задержания подозреваемых в попытке свержения власти в Белоруссии, Песков ответил: "Это я оставляю без ответа".

В ходе общения с журналистами Пескову процитировали слова Лукашенко о том, что к покушению на него были причастны американские спецслужбы, которые действовали по распоряжению высшего политического руководства США. В связи с этим у него поинтересовались, какие у Кремля есть данные о причастности администрации Байдена к покушению на Лукашенко.

"Я оставляю это без комментариев. Это была операция специальных служб. В данном случае я не буду ничего комментировать, всю информацию, которая может выдаваться, дозированно выдает специальная служба по своему усмотрению", - ответил Песков.

Его также попросили рассказать подробнее, какие вопросы затрагивали Путин и Байден при обсуждении покушения на Лукашенко.

"Всю информацию, которую мы могли и хотели сообщить, мы сообщили в нашем сообщении о разговоре двух президентов", - сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что на него и его детей готовилось покушение. По его словам, к организации покушения могут быть причастны американские спецслужбы.

Ранее ФСБ РФ и КГБ Белоруссии почти одновременно выступили с заявлением о предотвращении госпереворота в республике и попытки убийства Лукашенко, которые планировались на 9 мая.

Спецслужбами в Москве были задержаны белорусский адвокат Юрий Зянкович и политолог Александр Федута. По данным ФСБ, их консультировали США и Польша.

Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Большинство не попавших в Турцию российских туристов перенесли туры

Большинство не попавших в Турцию российских туристов перенесли туры

ФАС проведет совещание по Турции и ценам на авиабилеты

Число IT-преступлений в России в январе-марте выросло в 1,5 раза

Российские военные начали межвидовые учения на Северном флоте

Пандемия коронавируса

Более 75% пациентов с коронавирусом на ИВЛ в России умерли

Более 75% пациентов с коронавирусом на ИВЛ в России умерли

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ

Дерипаска обвинил Росстат в жонглировании цифрами

МВД предостерегло от участия в незаконных акциях 21 апреля

МВД предостерегло от участия в незаконных акциях 21 апреля

Российская стратегическая авиация провела учения с пусками ракет

Российская стратегическая авиация провела учения с пусками ракет

Семьи с детьми в РФ смогут взять льготную ипотеку на строительство частного дома

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');