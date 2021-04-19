Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали попытку переворота в Белоруссии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что вопрос о подготовке госпереворота в Беларуси обсуждался в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

На вопрос, может ли Песков подтвердить, что тема попытки госпереворота в Белоруссии обсуждалась в ходе разговора Путина и Байдена он ответил: "Да, могу".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос подготовки покушения на него спецслужбами США Путин затронул в беседе с Байденом.

Фрагмент выступления главы белорусского государства показал в субботу телеканал ОНТ.

"Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, - отметил Лукашенко. - Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье – и ни одного ответа. Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл".

На вопрос, действительно ли Лукашенко обращался к Путину по поводу задержания подозреваемых в попытке свержения власти в Белоруссии, Песков ответил: "Это я оставляю без ответа".

В ходе общения с журналистами Пескову процитировали слова Лукашенко о том, что к покушению на него были причастны американские спецслужбы, которые действовали по распоряжению высшего политического руководства США. В связи с этим у него поинтересовались, какие у Кремля есть данные о причастности администрации Байдена к покушению на Лукашенко.

"Я оставляю это без комментариев. Это была операция специальных служб. В данном случае я не буду ничего комментировать, всю информацию, которая может выдаваться, дозированно выдает специальная служба по своему усмотрению", - ответил Песков.

Его также попросили рассказать подробнее, какие вопросы затрагивали Путин и Байден при обсуждении покушения на Лукашенко.

"Всю информацию, которую мы могли и хотели сообщить, мы сообщили в нашем сообщении о разговоре двух президентов", - сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что на него и его детей готовилось покушение. По его словам, к организации покушения могут быть причастны американские спецслужбы.

Ранее ФСБ РФ и КГБ Белоруссии почти одновременно выступили с заявлением о предотвращении госпереворота в республике и попытки убийства Лукашенко, которые планировались на 9 мая.

Спецслужбами в Москве были задержаны белорусский адвокат Юрий Зянкович и политолог Александр Федута. По данным ФСБ, их консультировали США и Польша.