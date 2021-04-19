В Кремле указали на обязанность граждан соблюдать закон, если ФБК признают экстремистами

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Если созданный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признан иностранным агентом) будет признан судом экстремистской организацией, гражданам необходимо будет выполнять связанные с этим требования закона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, стоит ли людям, которые когда-либо делали репост материалов ФБК или штабов Навального или имеют символику фонда, опасаться того, что их тоже могут приравнять к экстремистам и могут ли им грозить тюремные сроки.

"Это будет зависеть от принятых решений", - ответил Песков.

По его словам, прокуратура выполняет свои функции - борется с беззаконием, с разными проявлениями экстремизма.

"Есть позиция прокуратуры, есть призыв, озвученный прокуратурой, а дальше это, собственно, не наша функция", - отметил он.

16 апреля прокуратура Москвы сообщила, что направила в Мосгорсуд административный иск о признании экстремистскими организаций ФБК, "ФЗПГ" (Фонд защиты прав граждан, тоже признан иноагентом) и "Штабы Навального". Этим организации проверили по поручению Генпрокуратуры, и оказалось, что они "под прикрытием либеральных лозунгов" создают условия "для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

"Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - заявило надзорное ведомство. - При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной".