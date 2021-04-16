Видеооператора ФБК Зеленского приговорили к двум годам колонии

Он получил реальный срок за твиты о самоубийстве журналистки Ирины Славиной

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы признал виновным видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Павла Зеленского в призывах к экстремизму в интернете за пост об Ирине Славиной. Об этом сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь суда Марина Свиридова.

Суд признал Зеленского виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима. Его также лишили на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

В суде уточнили, что дело рассматривалось в особом порядке – без изучения доказательств, поскольку подсудимый признал вину.

По версии СКР, 2 октября 2020 года Зеленский опубликовал в своем аккаунте в твиттере две записи. Они, как отмечается, содержащие угрозы и враждебные высказывания в отношении представителей высших органов власти РФ в связи с самоубийством главного редактора нижегородского издания KozaPress Ирины Мурахтаевой (Славиной).