Журнал DOXA отлучили от ВШЭ

Изданию посоветовали перестать прятаться за спиной университета

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) лишила статуса вузовской студенческой организации издание DOXA, широко освещавшее дело о несанкционированной акции оппозиции в Москве 27 июля, акции в поддержку арестованных по различным обвинениям учащихся вузов и позицию противников нового срока академика Виктора Садовничего на посту ректора МГУ.

"Центр поддержки студенческих инициатив НИУ ВШЭ 3 декабря 2019 года на основании рекомендации Совета Фонда поддержки студенческих инициатив лишил статуса студенческой организации журнал DOXA", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВШЭ во вторник.

Решение разъяснил врио старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин, слова которого цитируются в сообщении.

По словам Солодухина, DOXA открывалась как студенческий журнал ВШЭ и в таком качестве получила статус студенческой организации. Этот статус существует внутри ВШЭ, и наделенные им организации воспринимаются как составная часть университета и получают от него финансирование.

Между тем работа журнала вышла за рамки студенческого издания, отметил Солодухин, приведя в пример критический материал DOXA о ректоре РГСУ Наталье Починок. По словам Солодухина, Починок обратилась во ВШЭ и "попросила не допускать в дальнейшем публикаций в изданиях ВШЭ материалов, порочащих репутацию возглавляемого ею вуза".

Критика самой ВШЭ со стороны студенческого издания "Вышки" допустима, но критика других вузов и их руководителей неприемлема, заявил в связи с этим Солодухин.

По его словам, деятельность DOXA во ВШЭ негативно сказывается на репутации "Вышки", и это дало основание Центру поддержки студенческих инициатив лишить журнал "студенческого статуса".

"DOXA, на мой взгляд, можно посоветовать зарегистрироваться в качестве региональной общественной организации и тем самым привести себя в соответствие с масштабами своей деятельности. Возможно, ей так же стоит зарегистрироваться и в качестве СМИ - и нести ответственность в рамках соответствующего законодательства, а не прятаться за спиной университета", - сказал Солодухин.

DOXA - позиционирует себя как "независимый студенческий журнал о реалиях современного университета". Редакция издания выпускает статьи на сайт. Кроме того, у издания есть телеграм-канал с порядка 5,5 тыс. подписчиков. Издание стало широко известно после освещения уличных протестов в Москве из-за выборов в Мосгордуму минувшим летом.