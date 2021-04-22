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Жалобы на меры пресечения сотрудникам издания DOXA рассмотрят 26 апреля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник рассмотрит апелляционные жалобы защиты на избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий троим сотрудникам издания DOXA, задержанным по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

"Рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на избрание меры пресечения в отношении Владимира Метелкина, Наталии Тышкевич и Арамяна Армена назначено в Московском городском суде на 26 апреля на 11:00, 11:15 и 11:30 соответственно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суд Москвы.

Жалоб защиты еще одной фигурантки - Аллы Гутник - на избрание ей меры пресечения в суд не поступало, добавили в пресс-службе.

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Басманный суд 14 апреля избрал четырем сотрудникам DOXA - Владимиру Метелкину, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и Армену Арамяну - запрет определенных действий в качестве меры пресечения по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Молодым людям запрещено выходить из дома с 00:00 до 23:59, использовать любые средства связи и интернет, а также общаться с кем-либо, кроме адвоката без разрешения следователя.

Претензии к журналистам связаны с размещением видеообращений о зимних акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным защиты, речь идет о роликах, которые ранее были удалены по требованию Роскомнадзора.

Ранее по этому делу в России заочно был арестован соратник Навального Леонид Волков.

DOXA

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