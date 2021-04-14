Cуд разрешил журналистам DOXA выходить из дома на одну минуту в сутки

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца журналистам студенческого журнала DOXA по делу о вовлечении несовершеннолетних к противоправным действиям, по которому ранее был заочно арестован соратник Алексея Навального - Леонид Волков.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская, журналистам DOXA Владимиру Метелкину, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и Армену Арамяну запрещено выходить из дома с 00:00 до 23:59, использовать любые средства связи и интернет, а также общаться с кем-либо, кроме адвоката без разрешения следователя.

В их поддержку около здания суда собралось несколько десятков человек.

Уголовное преследование сотрудников DOXA связано с размещением на сайте видеообращений, связанных с зимними акциями в поддержку Навального. По версии следствия, в роликах содержались призывы к несовершеннолетним об участии в несанкционированных акциях. Как утверждает защита, никакого вовлечения школьников к противоправным действиям в роликах не содержалось, а сами видео были удалены по требованию Роскомнадзора.

Адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев уточнил "Интерфаксу", что ранее в среду всем четверым Следственный комитет (СК) РФ предъявил обвинение по пп "а" и "в" часть 2 статьи 151 УК РФ (склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий).

Глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что уголовное дело, по которому проходят фигуранты - это то же самое дело, по которому в феврале был заочно арестован соратник оппозиционера Алексея Навального - Леонид Волков.

"Оно было возбуждено ГСУ СКР 22 января 2021 года. По этому делу в течение февраля-марта шли массовые допросы несовершеннолетних участников протестов в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах", - добавил Чиков.

10 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории России. Волков объявлен в межгосударственный розыск, то есть в пределах территории стран СНГ.

Как заявляли в Следственном комитете, в ходе расследования следствие установило видеозаписи, на которых он обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Комментируя уголовное дело, Волков заявлял, что не нашел в материалах следствия доказательств его причастности к вменяемому преступлению.