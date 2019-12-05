Отлученный от ВШЭ журнал DOXA попытается вернуться "под крыло" вуза

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Студенческий журнал DOXA постарается вернуть себе статус студенческой организации Высшей школы экономики (ВШЭ), которого он лишился из-за своих критических публикаций, но не отказывается от планов зарегистрироваться как СМИ.

"Мы хотим открытой дискуссии с руководством университета по поводу нашего статуса, то есть мы хотели бы возвращения статуса студенческой организации", - сказал "Интерфаксу" редактор DOXA Константин Митрошенков в четверг.

DOXA приобрела известность за пределами ВШЭ своими материалами о несанкционированных уличных акциях в Москве этим летом, репортажами с судебных заседаний над учащимися вузов и освещением позиции противников нового срока академика Виктора Садовничего на посту ректора МГУ имени Ломоносова.

Единственная форма регистрации издания - статус студенческой организации ВШЭ. Как сообщалось, во вторник Центр поддержки студенческих инициатив ВШЭ лишил журнал этого статуса. Одним из поводов, по словам представителя ВШЭ Олега Солодухина, стал материал DOXA о ректоре РГСУ Наталье Починок - она обратилась во ВШЭ с просьбой "не допускать в дальнейшем" подобных публикаций. Во ВШЭ посоветовали журналу "не прятаться за спиной университета" и зарегистрироваться как СМИ.

Как пояснил "Интерфаксу" Митрошенков, намерение DOXA вернуть статус студенческой организации, который дает изданию доступ к аудиториям, видео- и аудиотехнике, финансированию ВШЭ, не отменяет того, что в будущем журнал может зарегистрироваться как СМИ.

"Это другой вопрос. Статус студорганизации и статус СМИ - не взаимоисключающие. Эти статусы можно совмещать. Мы пока этот вопрос обсуждаем, но он не стоит в активной повестке", - сказал собеседник агентства.

DOXA - позиционирует себя как "независимый студенческий журнал о реалиях современного университета". Редакция издания выпускает статьи на сайт. Кроме того, у издания есть телеграм-канал с 5,5 тысячами подписчиков.