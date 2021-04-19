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ФАС возбудила дело против Google

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Google, заподозрив компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.

Компанию проверили по жалобе Региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ), которая обратила внимание ФАС на внезaпную блокировку и удаление аккаунтов и контента пользователей YouTube.

Как сообщает ФАС, проверка показала, что видеохостинг ввел для пользователей "непрозрачные, необъективные и непредсказуемые" правила по формированию и обращению контента, его ограничению и блокировке.

"Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий, говорится в пресс-релизе. - ФАС России полагает, что такое поведение может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках".

Роскомнадзор ранее обвинял Google в цензуре из-за ограничения доступа к контенту российских СМИ. После этого в России был принят закон о праве РКН блокировать иностранные интернет-площадки за проявление цензуры к контенту, значимому для России, или дискриминацию российских СМИ.

16 апреля в Госдуме сообщили, что представители Google вышли на контакт и выразили готовность работать в правовом поле и соблюдать российские законы.

ФАС Google YouTube РОЦИТ Госдума Роскомнадзор

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