По делу о взрыве под Нижним Новгородом задержали двух газовиков

Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Следователи задержали двух подозреваемых в рамках расследования уголовного дела о взрыве жилого дома в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, сообщает региональное СУ СКР.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые занимались обслуживанием данного дома 19 апреля, говорится в сообщении.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным", - сообщили в СКР.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС "Интерфаксу" рассказали, что спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва дома в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.

"Завалы продолжают разбирать, на месте работает около 100 человек, которые разбирают конструкции, также работают следователи", - заявили в пресс-службе.

По данным представителя пресс-службы, в результате происшествия частично или полностью были разрушены четыре квартиры, а инцидент произошел, предварительно, в квартире на третьем этаже. Завалы продолжают разбирать, чтобы не допустить их дальнейшего обрушения, а также чтобы проверить, не находятся ли под ними люди, добавил собеседник агентства.

Между тем, отметил он, местонахождение всех жильцов дома установлено.

По словам собеседника агентства, жильцам первого подъезда дома разрешат вернуться в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. Жильцам второго подъезда доступ в квартиры пока не будет разрешен, так как конструкции могут обвалиться.

Взрыв в селе под Нижним Новгородом

В 20:43 по московскому времени понедельника, 19 апреля, в МЧС поступила информация о происшествии в трехэтажном многоквартирном жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района.

В доме произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Огонь охватил площадь в 1200 кв. метров, обрушились конструкции здания. Пожар был локализован в 23:50 по Москве на площади 900 кв. метров. В 1.05 вторника открытое горение было ликвидировано.

Пострадали семь человек: четверо взрослых и трое детей. Девочку в возрасте 2,5 месяцев достали из-под завалов.

Еще один ребенок, мальчик 2021 года рождения, погиб, его тело нашли при разборе завалов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).