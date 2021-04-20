Судьба одного ребенка неизвестна после взрыва газа в Нижегородской области

Взрыв газа в жилом доме в Нижегородской области Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Четверо взрослых и трое детей пострадали в результате обрушения и пожара в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области, судьба одного ребенка 2021 года рождения остается неизвестной. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

По сообщению областного Минздрава, четверых детей после происшествия доставили в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. Все они из одной семьи. В министерстве отметили, что из-под завалов живой извлекли девочку в возрасте 2,5 месяца.

"Ушибы верхних конечностей, туловища, ссадины, ушиб грудной клетки. Со всеми занимаются врачи", - отметили в Минздраве.

Там уточнили, что мальчик в возрасте 2,5 лет получил черепно-мозговую травму, еще один ребенок получил травму правого голеностопного сустава. Один ребенок не пострадал. Рассматривается вопрос транспортировки пострадавших в детскую областную больницу.

Как сообщали источники "Интерфакса", вечером в понедельник в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области произошел взрыв газа. По сообщению МЧС, в здании произошло обрушение конструкций и возгорание.

По уточненным данным, площадь разрушения в доме составила 1,3 тыс. кв. метров. Площадь пожара составила 900 кв. метров, в 23:50 (мск) огонь был локализован.

СУ СКР по Нижегородской области сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).