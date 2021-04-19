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Взрыв газа произошел в трехэтажном доме под Нижним Новгородом

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Бытовой газ взорвался в многоквартирном доме под Нижним Новгородом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На пульт единой дежурно-диспетчерской службы поступила заявка о взрыве газа в трехэтажном многоквартирном жилом доме", - сказал источник. По его словам, информации о пострадавших пока нет.

Источник в "скорой помощи" сообщил "Интерфаксу", что несколько человек могут быть под завалами, ведется поиск пострадавших.

Инцидент произошел в населенном пункте Маргуша Дальнеконстантиновского района.

На месте находятся несколько бригад скорой помощи, готовых к госпитализации пострадавших в Дальнеконстантиновскую районную больницу. Также в готовности бригады санитарной авиации для транспортировки пострадавших в областную больницу в Нижний Новгород.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что, по оперативной информации, произошло обрушение в трехэтажном жилом доме.

"Есть предположение, что под завалами могут быть люди", - сказал собеседник агентства.

Сигнал о происшествии на улице Новоселова в селе Маргуша поступил в 20:43.

Для уточнения информации к месту направлены экстренные службы и оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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