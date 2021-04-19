Трое пострадавших при взрыве газа под Нижним Новгородом госпитализированы

У пострадавших ожоги и переломы

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Три человека госпитализированы с ожогами и переломами после взрыва газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Согласно сообщению, у одного из пострадавших ожог лица, плеча и черепно-мозговая травма, у второго сломаны ребра и позвоночник, у третьего - перелом позвоночника. Состояние остальных оценивают медики, добавили в пресс-службе.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил подготовить вертолет санавиации на случай, если пострадавших понадобится перевозить в другие медучреждения.

Как сообщали источники "Интерфакса", вечером в понедельник в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области произошел взрыв газа. По сообщению МЧС, в здание произошло "обрушение конструкций" и возгорание. Пожар распространился на площади 1,2 тыс. квадратных метров.

По данным источника "Интерфакса", три человека из квартиры, оказавшейся в эпицентре взрыва, скорее всего, погибли. Также под завалами могут оставаться люди, их ищут.

Среди версий происшествия, по данным собеседника агентства, - грубое нарушение правил использования газовых приборов и неисправность оборудования.