Пострадавшим при взрыве газа под Нижним Новгородом выплатят по 100 тыс. руб.

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Нижегородской области окажут материальную помощь жильцам частично обрушившегося многоквартирного дома в селе Маргуша, сообщает пресс-служба губернатора региона.

По словам главы области Глеба Никитина, жильцам, которые не пострадали, выплатят по 10 тыс. рублей, пострадавшим - по 100 тыс. рублей. Если спасатели обнаружат погибших, то их родственникам выплатят по 200 тыс. рублей, добавил он.

Никитин отметил, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально, в том числе с учетом материального ущерба и принятых решений по поводу последующего предоставления жилья.

Вечером в понедельник спасателям поступила информация о происшествии в трехэтажном многоквартирном жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. По данным источника "Интерфакса", в доме взорвался газ.

В МЧС сообщили, что в здании произошло обрушение конструкций и возгорание. Площадь пожара составила 900 кв. метров, в 1:05 вторника открытое горение было ликвидировано. Площадь обрушения - 1,3 тыс. кв. метров.

Предварительно, пострадали семь человек: четверо взрослых и трое детей. Девочку в возрасте 2,5 месяцев достали из-под завалов. Остается неизвестной судьба одного ребенка.

Жильцы дома эвакуированы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).