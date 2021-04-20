Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:59Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 141 404 998+685 495

Пострадавшим при взрыве газа под Нижним Новгородом выплатят по 100 тыс. руб.

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Нижегородской области окажут материальную помощь жильцам частично обрушившегося многоквартирного дома в селе Маргуша, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В РоссииСудьба одного ребенка неизвестна после взрыва газа в Нижегородской областиСудьба одного ребенка неизвестна после взрыва газа в Нижегородской областиЧитать подробнее

По словам главы области Глеба Никитина, жильцам, которые не пострадали, выплатят по 10 тыс. рублей, пострадавшим - по 100 тыс. рублей. Если спасатели обнаружат погибших, то их родственникам выплатят по 200 тыс. рублей, добавил он.

Никитин отметил, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально, в том числе с учетом материального ущерба и принятых решений по поводу последующего предоставления жилья.

Вечером в понедельник спасателям поступила информация о происшествии в трехэтажном многоквартирном жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. По данным источника "Интерфакса", в доме взорвался газ.

В МЧС сообщили, что в здании произошло обрушение конструкций и возгорание. Площадь пожара составила 900 кв. метров, в 1:05 вторника открытое горение было ликвидировано. Площадь обрушения - 1,3 тыс. кв. метров.

Предварительно, пострадали семь человек: четверо взрослых и трое детей. Девочку в возрасте 2,5 месяцев достали из-под завалов. Остается неизвестной судьба одного ребенка.

Жильцы дома эвакуированы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Нижегородская область Маргуша

Новости по теме

Новости

Тело ребенка найдено под завалами дома в Нижегородской области

Судьба одного ребенка неизвестна после взрыва газа в Нижегородской области

Судьба одного ребенка неизвестна после взрыва газа в Нижегородской области

Источник допустил гибель трех человек при взрыве газа под Нижним Новгородом

Источник допустил гибель трех человек при взрыве газа под Нижним Новгородом

Взрыв газа произошел в трехэтажном доме под Нижним Новгородом

МИД РФ напомнил Праге о чешской недвижимости в Москве

Операторов связи обяжут 3 года хранить отправленные через интернет данные

Операторов связи обяжут 3 года хранить отправленные через интернет данные

Что произошло за день: понедельник, 19 апреля

Роскомнадзор напомнил о штрафах за неудаление призывов к протестам

ФАС возбудила дело против Google

Преемника Япончика и Деда Хасана будут судить в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');