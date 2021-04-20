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Тело ребенка найдено под завалами дома в Нижегородской области

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели нашли тело погибшего ребенка под завалами дома в селе Маргуша Нижегородской области, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

До этого момента его считали пропавшим.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области "Интерфаксу" уточнили, что погибший - мальчик 2021 года рождения.

Как сообщали источники "Интерфакса", вечером в понедельник в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области взорвался газ. По сообщению МЧС, в здании произошло обрушение конструкций на 1,3 тыс. кв. метров и пожар на площади 900 кв. метров.

В результате взрыва пострадали четверо взрослых и трое детей. Они госпитализированы.

СУ СКР по Нижегородской области сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Нижегородская область Маргуша

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