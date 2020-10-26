Новое дело бывшего губернатора Гайзера поступило в суд

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Сыктывкарский городской суд поступило уголовное дело бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, по которому его обвиняют в организации превышения должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе суда и уточнили, что дата начала рассмотрения дела еще не назначена.

Дело было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзера уже осудили, напоминают в СКР. Обвинение по этому делу ему предъявили в июле.

По версии следствия, Гайзер, возглавляя Коми, с 2013 по 2014 годы дал главе Сыктывкара Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов. Это было сделано в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера, считают в СК. В результате бюджету муниципального образования был причинен ущерб в размере более 8,7 млн рублей.

Поздеева ранее уже судили за превышение должностных полномочий. Теперь следствие завершило расследование и дела Гайзера.

Ранее сообщалось, что Гайзер помогал гендиректору ООО "Деловой Альянс" Александру Ольшевскому, который хотел приобрести на выгодных для себя условиях муниципальную землю для строительства многоквартирного жилого дома. Поздеев выделил земельные участки этой организации, тем самым превысив свои должностные полномочия. В результате шесть участков рыночной стоимостью 11 466 000 рублей были незаконно предоставлены в собственность ООО "Деловой Альянс" за 2 682 000 рублей.

10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и оштрафовала на 160 млн рублей. Его бывший заместитель Алексей Чернов получил 9 лет колонии строгого режима со штрафом 160 млн рублей. Еще один бывший глава республики, экс-сенатор Владимир Торлопов получил 6,5 лет колонии общего режима со штрафом в 0,5 млн рублей. Еще десять фигурантов того же дела получили сроки от 5 до 8 лет лишения свободы, в том числе условно.

В деле речь шла о хищении 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", денег ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми", получении взяток на 198 млн рублей и отмывании более 988,5 млн рублей.

В зависимости от роли каждого подсудимые были признаны виновными в особо крупном мошенничестве, отмывании и получении взяток. При этом все они были оправданы по обвинению в организации и участии в преступном сообществе (части 1, 2, 3 статьи 210 УК РФ) и ряду других обвинений, а Гайзер – по одному из эпизодов взяточничества с правом на реабилитацию. 9 июля 2020 года кассационный суд признал приговор бывшему губернатору законным.

Гайзер был задержан и арестован в сентябре 2015 года. Свою вину он не признал ни по одному из вмененных ему эпизодов преступной деятельности.