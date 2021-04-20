Суд арестовал на 11 суток участника акции у колонии Навального

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Петушинский районный суд Владимирской области назначил 11 суток административного ареста Ивану Туманову, участвовавшему в акции возле колонии в Покрове, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщает правозащитный проект "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Михаила Арсеньева.

Акция прошла 6 апреля у исправительной колонии №2. Туманова признали виновным по части 3 статьи 20.2.2 КоАП РФ (Массовое пребывание граждан, создавшее помехи, совершенное на территориях, непосредственно прилегающих к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы), сказал Арсеньев.

Он отметил, что активиста задержали накануне. Суд состоялся во вторник, но решение вынесли в здании ОМВД по Петушинскому району, так как в середине процесса в суде отключили электричество.

Арсеньев добавил, что решение суда будет обжаловано.

6 апреля к колонии прибыли представители "Альянса врачей" (признан властями РФ иноагентом) и другие активисты с требованием допустить к оппозиционеру врача. После акции в полицию были доставлены девять человек. По итогам заседания Петушинский районный суд во Владимирской области арестовал пятерых задержанных активистов. Им назначено наказание от 8 до 10 суток ареста.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии №2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров. Он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше". В понедельник стало известно, что Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных.