Владивосток окутал дым от природных пожаров

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Владивосток в среду утром окутал дым от природных пожаров, полыхающих в районах Приморья, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

"В крае зафиксировано более 140 термоточек. Ближайшие к Владивостоку пожары действуют в Надеждинском, Хасанском районах края. Из-за установившейся безветренной погоды дым накрыл Владивосток", - сказал он.

Уже во второй половине дня ситуация нормализуется, ветер усилится и развеет дым. Видимость в городе улучшится и дышать станет легче, добавил Чулков.

По данным Авиалесоохраны на утро среды, в Приморье на землях лесного фонда полыхают восемь пожаров на площади 90 гектаров.