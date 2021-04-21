Владивосток окутал дым от природных пожаров
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Владивосток в среду утром окутал дым от природных пожаров, полыхающих в районах Приморья, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
"В крае зафиксировано более 140 термоточек. Ближайшие к Владивостоку пожары действуют в Надеждинском, Хасанском районах края. Из-за установившейся безветренной погоды дым накрыл Владивосток", - сказал он.
Уже во второй половине дня ситуация нормализуется, ветер усилится и развеет дым. Видимость в городе улучшится и дышать станет легче, добавил Чулков.
По данным Авиалесоохраны на утро среды, в Приморье на землях лесного фонда полыхают восемь пожаров на площади 90 гектаров.