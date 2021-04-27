Дым от лесных пожаров в Китае накрыл приграничный район Приморья

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Задымление от природных пожаров в Китае отмечено в приграничном районе Приморского края, сообщил во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

"Задымление, вызванное лесными пожарами на территории КНР, отмечено в Ханкайском районе Приморья, видимость ухудшилась до 10 км. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет", - сказал Чулков.

По данным Примгидромета, на значительной части территории края сохраняется высокий класс пожарной опасности леса.

На прошлой неделе Владивосток окутал дым от природных пожаров, полыхающих в районах Приморья. Тогда задымление рассеялось в течение дня.