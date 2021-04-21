Путин потребовал сделать предоставление госуслуг дистанционным и круглосуточным

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Через три года в России основные государственные и муниципальные услуги должны предоставляться гражданам дистанционно, в режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю, заявил в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин.

По его словам, уже с 2022 года все выплаты и пособия гражданам, в том числе пенсии, должны осуществляться по принципу "социального казначейства" - их будут оформлять в режиме одного окна, чтобы человеку не приходилось "бегать" по инстанциям.

Кроме того, он потребовал изменить оформление выплаты алиментов: "Эта процедура не должна унижать человека, мама с малышом на руках не должна обивать пороги инстанций".

Послание президента