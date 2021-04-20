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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
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Собянин отметил ухудшение ситуации с COVID в последние две-три недели

Собянин отметил ухудшение ситуации с COVID в последние две-три недели
Фото: Alexander Sayganov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве ухудшалась в последние недели, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться", - написал Собянин в своем блоге во вторник.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

20 апреля стало первым с 15 апреля днем, когда суточное число новых случаев коронавируса, выявляемых в Москве, снизилось до уровня менее 2 тыс.

За все время пандемии COVID-19 перенесли 1 068 048 москвичей.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Власти индийской столицы Нью-Дели ввели в городе полный локдаун до 26 апреля. В городе началась четвертая волна пандемии. Последнее время в Дели выявляют около 25 тыс. новых случаев заражения каждый день.16 апреля. В немецком Харбурге проходит кампания по информированию граждан о ситуации с коронавирусом.15 апреля. На Филиппинах наблюдается самый большой рост случаев COVID-19 с начала пандемии, многие пациенты вынуждены находиться дома, не получая жизненно необходимой помощи из-за переполненных больниц и повышая риск заражения членов семьи.14 апреля. Во время священного для мусульман месяца Рамадан в мечетях Дубая сохраняются основные меры профилактики коронавируса.13 апреля. В Англии открылись спортивные залы, салоны красоты, парикмахерские, бассейны, библиотеки, зоопарки, парки развлечений и рестораны.12 апреля. Подземные переходы и другие общественные пространства в Варшаве дезинфицируют водой с высоким содержанием озона.11 апреля. Жители столицы Парагвая наблюдают за футбольным турниром.9 апреля. В дрезденском кинотеатре "Schauburg" открыли центр экспресс-тестирования на COVID-19.7 апреля. Напротив британского парламента в Лондоне появился стихийный мемориал жертвам пандемии.6 апреля. Итальянская полиция на вертолетах патрулирует Ливорно во время трехдневного карантина.5 апреля. Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране.2 апреля. Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия.1 апреля. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 апреля. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 апреля. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 апреля. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 апреля. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 апреля. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 апреля. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
Власти индийской столицы Нью-Дели ввели в городе полный локдаун до 26 апреля. В городе началась четвертая волна пандемии. Последнее время в Дели выявляют около 25 тыс. новых случаев заражения каждый день.
Москва Сергей Собянин

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