Собянин отметил ухудшение ситуации с COVID в последние две-три недели

Фото: Alexander Sayganov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве ухудшалась в последние недели, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться", - написал Собянин в своем блоге во вторник.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

20 апреля стало первым с 15 апреля днем, когда суточное число новых случаев коронавируса, выявляемых в Москве, снизилось до уровня менее 2 тыс.

За все время пандемии COVID-19 перенесли 1 068 048 москвичей.