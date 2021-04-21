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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:25Заразились
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Минздрав ожидает формирования коллективного COVID-иммунитета к августу

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Коллективный иммунитет от коронавируса в РФ планируется сформировать до августа этого года, сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Нужно помнить о том, что мы должны сформировать коллективный иммунитет. Нельзя говорить: "я защищен" или "мой сосед защищен". Нужно, чтобы в целом нация прошла это", - сказал Мурашко журналистам в среду.

Он ответил на уточняющий вопрос "Интерфакса", когда можно ожидать формирования такого иммунитета. "Мы планируем это сделать до августа", - сказал Мурашко.

На минувшей неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество вакцинированных от коронавируса в РФ существенно превышает 8 млн человек.

Она добавила, что "объемы вакцинации в РФ нарастают, и это хорошо". "Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты", - добавила вице-премьер.

С 18 января в России по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент преимущественно используется вакцина "Спутник V", в начале апреля в регионы поступил препарат "ЭпиВакКорона", к подключению к вакцинации готовится вакцина, разработанная в центре им. Чумакова - "КовиВак".

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 21 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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