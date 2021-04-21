Что произошло за день: среда, 21 апреля

Послание Путина Федеральному Собранию, будущее новой орбитальной станции, акции в поддержку Навального, высылка американских дипломатов из России

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию. Значительная часть его выступления была посвящена развитию страны, борьбе с коронавирусом, демографии и мерам социальной поддержки граждан. В частности, он призвал добиться к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет. Путин также заявил, что к 2030 году Россия должна быть готова за четыре дня создать тест-систему при появлении новой инфекции. Говоря о международной повестке, он заявил, что организаторы провокаций против России "пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели".

- Президент РФ в ходе послания Федеральному Собранию озвучил несколько мер поддержки семей. В частности, ежемесячные выплаты будут получать семьи с детьми в возрасте 8-16 лет и беременные в трудной ситуации. Мамы детей в возрасте до 7 лет будут получать на больничном по уходу за ребенком 100% заработка, а родители школьников и будущих первоклашек единовременно получат по 10 тысяч на подготовку к школе. В этом году будет возмещаться половина стоимости путевки в детский летний лагерь.

- Россия объявила 10 сотрудников посольства США в Москве персонами нон грата. Им предписано покинуть страну до конца дня 21 мая. Об этом сообщили заместителю посла США в России Барту Горману, которого вызвали в МИД РФ.

- Полиция насчитала шесть тысяч человек на несанкционированной акции в Москве. В Петербурге к 20:30 на улицу вышли 4,5 тысячи активистов, акции состоялись и в городах Сибири и Урала.

- В "Роскосмосе" заявили о готовности начать создание новой орбитальной станции. Дмитрий Рогозин сообщил, что вывести станцию на орбиту планируется к 2030 году. Она будет не обитаемой, а посещаемой из-за уровня радиации, будут использоваться искусственный интеллект и роботы. По словам Рогозина, 80% оборудования в российском сегменте МКС выработало ресурс. Россия не будет отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС после 2025 года.

- В Москве задержали нескольких оппозиционеров. Юристу ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь вменяют повторное нарушение установленного порядка организации митинга. В отношении пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш составили протокол об организации несогласованной акции. Экс-депутату Госдумы Владимиру Рыжкову грозит административный арест за нарушение установленного порядка организации митинга.

- В Нижнем Новгороде задержали замдиректора Института прикладной физики РАН Ефима Хазанова. По данным СМИ, ранее в соцсетях он публиковал репосты о планирующейся акции оппозиции. Вечером Хазанова отпустили под обязательство явиться в суд.