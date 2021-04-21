Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:25Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 946 244+847 824

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя американской дипмиссии в Москве Барт Горман в среду вызван в МИД РФ, сообщили в российском дипведомстве.

В миреРоссия денонсирует отношения с США до паритета. ОбобщениеРоссия денонсирует отношения с США до паритета. ОбобщениеЧитать подробнее

На прошлой неделе США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включал высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Москва зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ. Кроме того, Кремль рекомендовал послу США Джону Салливану направиться в американскую столицу на консультации. Таким образом, российская сторона предложила Салливану последовать примеру его российского коллеги - посла РФ в США Анатолия Антонова, который в марте был приглашен в Москву для консультаций.

Как подчеркнул на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров, озвученные меры - лишь часть из имеющихся в распоряжении России возможностей ответа. Он отметил, что Москва оставит "про запас" возможное принятие болезненных мер для американского бизнеса.

МИД РФ США Барт Горман

Новости по теме

Новости

Впервые в РФ за репосты в соцсети задержали академика РАН

Впервые в РФ за репосты в соцсети задержали академика РАН

Рыжкову грозит до 10 суток ареста за организацию акции

Киру Ярмыш задержали за твит от 18 апреля

Киру Ярмыш задержали за твит от 18 апреля
Послание президента

Послание Путина. Основные тезисы

Послание Путина. Основные тезисы
Послание президента

Путин назвал меры по оздоровлению нации и решению демографических проблем. Обобщение

Путин назвал меры по оздоровлению нации и решению демографических проблем. Обобщение

Первый полк с новыми ракетами "Сармат" встанет на дежурство в 2022 году

Первый полк с новыми ракетами "Сармат" встанет на дежурство в 2022 году
Послание президента

Путин поручил дать возможность иностранцам за четыре дня оформить визу в РФ

Политик Владимир Рыжков задержан в Москве

Политик Владимир Рыжков задержан в Москве
Послание президента

Путин предупредил организаторов провокаций против РФ о последствиях

Послание президента

Путин поручил обеспечить подготовку тестов в случае новой пандемии за четыре дня

Путин поручил обеспечить подготовку тестов в случае новой пандемии за четыре дня
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');