Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя американской дипмиссии в Москве Барт Горман в среду вызван в МИД РФ, сообщили в российском дипведомстве.

На прошлой неделе США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включал высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Москва зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ. Кроме того, Кремль рекомендовал послу США Джону Салливану направиться в американскую столицу на консультации. Таким образом, российская сторона предложила Салливану последовать примеру его российского коллеги - посла РФ в США Анатолия Антонова, который в марте был приглашен в Москву для консультаций.

Как подчеркнул на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров, озвученные меры - лишь часть из имеющихся в распоряжении России возможностей ответа. Он отметил, что Москва оставит "про запас" возможное принятие болезненных мер для американского бизнеса.