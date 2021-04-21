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Под Воронежем многодетную мать осудили за убийство новорожденного сына

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор 33-летней жительницы Каменского района Воронежской области за убийство своего новорожденного ребенка, сообщает следственное управление СКР по региону в среду.

Установлено, что женщина, у которой уже было трое детей, скрыла четвертую беременность от родственников. В сентябре прошлого года она дома самостоятельно родила сына, которого положила в пластиковое ведро, а затем вынесла его на улицу и закопала, говорится в пресс-релизе.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мальчика стала острая дыхательная недостаточность.

Женщина признана виновной по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) и приговорена к 4 годам ограничения свободы.

Воронежская область СКР

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