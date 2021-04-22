Чешский посол прибыл на Смоленскую площадь

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька прибыл в МИД России, передает корреспондент "Интерфакса". Разговаривать с журналистами он отказался.

Ранее в этот же день новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что российское посольство в Праге должно сократить количество персонала до конца весны так, чтобы численность сотрудников сравнялась с численностью сотрудников в чешском посольстве в Москве.

Он добавил, что такое требование было направлено в Москву днем ранее, ответ на него за сутки не поступил, и поэтому Прага своим решением ограничит персонал в в посольстве России до уровня представительства в чешском посольстве в Москве.

В среду Кулганек сообщил, что власти страны попросили Россию разрешить высланным чешским дипломатам вернуться в Москву, иначе из Праги могут быть высланы и другие российские дипломаты.

На Смоленской площади, комментируя эти высказывания, предупредили Прагу, что нельзя вести разговор с Россией в ультимативном ключе, и сообщили, что в четверг "разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России".

"Прага встала на путь разрушения отношений, ответ не заставит себя ждать", - сказала уже в четверг представитель министерства Мария Захарова.

18 апреля Пивонька уже вызывался в МИД России, ему было объявлено об ответных мерах на высылку из Чехии 18 российских дипломатов. Москва тогда объявила 20 сотрудников посольства Чехии personae non gratae.

20 апреля прежний министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что готов ко всему в отношениях Праги и Москвы, в том числе полностью их перезапустить, что подразумевает высылку всех российских дипломатов.