Двое погибли при крушении легкомоторного самолета в Иркутской области

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Два человека погибли при крушении в пятницу легкомоторного самолета в Черемховском районе Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

"По предварительным данным, погибли два человека", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что самолет упал у населенного пункта Рысево.