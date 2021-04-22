Рубль начал активно расти к доллару и евро после заявлений Шойгу

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно дешевеют на Московской бирже в четверг днем; рубль растет к бивалютной корзине благодаря ослаблению рисков эскалации военной напряженности во внешних взаимоотношениях РФ после того, как министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах.

Курс доллара США составил 75,71 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 88,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,19 руб./EUR1, подешевев на 99 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 93,36 копейки - до 82,68 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 апреля на 39,81 копейки, до 76,4217 руб./$1, и уменьшил курс евро на 24,9 копейки, до 92,0423 руб./EUR1.

Завершение проверок войск Южного и Западного округов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно повышается к доллару и евро на дневных торгах, импульсом к его росту послужило заявление Шойгу о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах и о начале возврата войск в пункты постоянной дислокации.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", - сказал Шойгу в четверг в Крыму на совещании об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок.

Министр поставил задачу Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и ВДВ приступить с 23 апреля "к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Он также приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.

Вопрос повышения ключевой ставки

Участники торгов находятся в ожидании пятничного заседания совета директоров ЦБ РФ, на котором будет обсуждаться вопрос повышения ключевой ставки. При этом рыночные ожидания свидетельствуют, что Банк России вновь повысит ключевую ставку, однако не ясно, как сильно с учетом недавних санкций США на госдолг.

Банк России, как и обещал в феврале, начиная с 23 апреля включит в число показателей публикуемого среднесрочного прогноза диапазоны среднего уровня ключевой ставки. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Прогноз по наиболее вероятной на момент публикации траектории изменения ставки ЦБ "на прогнозном горизонте (в настоящий момент - до 2023 года включительно)" будет публиковаться после каждого опорного заседания, пообещал регулятор.

Диапазоны среднего уровня ключевой ставки за каждый календарный год прогнозного периода "будут отражать параметры денежно-кредитной политики, которая с высокой долей вероятности реализуется при развитии экономической ситуации в России и в мире в рамках базового прогноза", говорится в пресс-релизе.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, объявляя о намерении публиковать прогнозную траекторию ставки, уточняла, что она "будет отражать весь спектр модельных расчетов, сценарных условий, которые принимались во внимание при обсуждении вопроса на совете директоров".

Тем временем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в ходе торгов в четверг на данных о росте запасов нефти в США и опасениях относительно спроса на топливо в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Азии.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по Москве составила $64,93 за баррель, что на 0,6% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,02 за баррель, что на 0,54% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Данные Минэнерго США накануне показали неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 594 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,55 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,4 млн баррелей.

Инвесторы обеспокоены возобновлением роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран, который может негативно повлиять на энергетический спрос в регионе. В Индии 20 апреля были зафиксированы рекордные 295,16 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Тем временем в отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений.

"В четверг днем рубль демонстрировал весьма уверенный на фоне других валют EM рост. Так, к середине дня российская валюта укреплялась к доллару примерно на полпроцента. Среди валют EM такую же динамику показывала лишь индийская рупия, тогда как другие аналоги рубля по развивающимся рынкам либо пребывали в минусе, либо торговались в совсем незначительном плюсе. (. . .) Среди факторов, способствовавших дневному росту рубля в четверг, по всей видимости, можно было выделить подготовку экспортеров к крупным налоговым платежам в предстоящий понедельник и улучшение прогноза Минэкономразвития по курсу рубля. Так, к концу текущего года ведомство ожидает укрепление курса в сторону 71-72 рублей за доллар", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 4,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 5,0% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 3 б.п. каждая - до 5,38% и 5,46% годовых соответственно.