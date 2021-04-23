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Бывший военнослужащий осужден на 8 лет за сбыт марихуаны в Крыму

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Крымский гарнизонный военный суд приговорил бывшего военнослужащего к восьми годам колонии строгого режима, признав виновным в торговле наркотиками, сообщила пресс-служба суда.

Установлено, что мужчина вместе с двумя гражданскими лицами выращивал коноплю на полуострове. Весной прошлого года он продал более 230 граммов марихуаны. Сделка была совершена в машине.

Фигурант дела заключил досудебное соглашение, рассказал о сообщниках и посевах конопли. Он признан виновным по п. "г" ч.4 ст.228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и п. "а" ч.2 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере в составе организованной группы).

Автомобиль осужденного "обращен в собственность государства", говорится в пресс-релизе.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Крым

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