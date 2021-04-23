Песков отрицает связь завершения военных учений с перспективами саммита с США

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос перемещения российских войск внутри страны не является темой двусторонних отношений России и США и никак не влияет на перспективы проведения встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Его спросили, будет ли способствовать улучшению российско-американских отношений и проведению встречи двух президентов прекращение российских учений и отвод войск от украинской границы в места постоянной дислокации.

"Это абсолютно не связанные явления. Мы говорили, что любые перемещения российских войск по территории России никому не угрожают, не представляют угрозу и не являются какой-то эскалацией. Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск - тоже что считает необходимым, - сказал Песков. - "Поэтому это абсолютно не тема и не вопрос для двусторонних российско-американских отношений".

22 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что решил завершить учения в Южном и Западном военных округах и начать возвращать войска в пункты постоянной дислокации. Утром 23 апреля Минобороны сообщило о начале возвращения частей с учений. СШВА будут следить за ситуацией, пообещал представитель Госдепартамента Нед Прайс.

На брифинге в пятницу Песков также заявил, что Москва по-прежнему заинтересована в нормализации двусторонних отношений с США, хотя декларации Вашингтона о готовности к диалогу с Россией не подтверждаются конкретными делами. Он добавил, что для нормализации отношений нужна обоюдная политическая воля.