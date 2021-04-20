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Песков назвал условие возвращения послов России и США в дипмиссии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон, а американский посол Джон Саливан вернется в Москву, когда это будет признано целесообразным, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Возвращение послов после консультаций в своих столицах обосновывается, в первую очередь, целесообразностью. Мы видим, что сейчас (отношения Москвы и Вашингтона - ИФ) в низшей своей точке, существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были предприняты в отношении нашей страны, и существуют те меры, которые были предприняты нашей страной в ответ", - сказал он на брифинге 20 апреля.

По его словам, чиновники двух стран продолжают контакты, для примера он назвал переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которые прошли 19 апреля. В ходе таких контактов вопрос о возвращении послов обсуждается, добавил он.

"Если в результате этого возникнет целесообразность, то тогда, наверное, послы вернутся и приступят и исполнению своих обязанностей", - сказал представитель Кремля.

"Я не могу говорить за нашего посла. Разумеется, решение будет принимать президент России, когда такая целесообразность возникнет", - добавил Песков.

Он не согласился с формулировкой о том, что российская сторона "отправила на консультации домой" американского посла и что это можно сопоставить с высылкой дипломата. "Россия действует в строгом соответствии с буквой и духом Венской конвенции о дипломатических сношениях. И, безусловно, Россия не может отправить (иностранного посла) на консультации, но Россия может рекомендовать это сделать, и это никем не оспаривается. И все происходит в соответствии с Венской конвенцией", - заключил он.

Антонов был отозван в Москву для консультаций в середине марта после резкого высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Сроки возвращения дипломата в Вашингтон до сих пор не определены.

После того, как США 15 апреля ввели новые антироссийские санкции, посла Саливана вызвали в Кремль, и помощник президента России Юрий Ушаков предложил ему отправиться в Вашингтон для консультаций. 19 апреля стало известно, что Салливан все же поедет в США.

19 апреля Патрушев и Джейк Салливан "обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, а также возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества", сообщили ранее в пресс-службе российского Совбеза..

Джон Салливан Джейк Салливан Анатолий Антонов США МИД Николай Патрушев Дмитрий Песков

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