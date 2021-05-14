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"ЭпиВакКорона" появилась в поликлиниках в Москве

"ЭпиВакКорона" появилась в поликлиниках в Москве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в научном центре "Роспотребнадзора" "Вектор", появилась в пунктах вакцинации в Москве, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что этим препаратом теперь можно привиться во всех пунктах при городских поликлиниках. По ее словам, на приеме можно сообщить врачу о желаемом препарате. Вакцинация займет не более 40 минут, из которых 30 минут - это наблюдение после прививки. Никакой особой подготовки к прививке не требуется.

Ранее в столичных пунктах вакцинации была доступна только вакцина "Спутник V", созданная в институте имени Гамалеи при Минздраве.

"ЭпиВакКорона" стала второй, зарегистрированной в России отечественной вакциной от COVID-19. Ее зарегистрировали 13 октября 2020 года. Сообщалось, что в декабре она поступила в гражданский оборот, а ее массовый выпуск обещали наладить в феврале. Обещали, что в марте ею уже можно будет привиться.

В феврале в мэрии Москвы говорили, что пока планируют использовать при вакцинации только "Спутник V".

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Хроника 09 января 2020 года – 14 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Эпиваккорона коронавирус Вектор Москва Анастасия Ракова

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