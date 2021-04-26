Семейная ссора в магазине в Красноярском крае привела к убийству

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Следователи СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего ранее судимого мужчины, подозреваемого в убийстве своей супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, вечером 23 апреля подозреваемый пришел в магазин, где работала его жена, и начал выяснять с ней отношения, говорится в сообщении.

В ходе ссоры мужчина выхватил нож и смертельно ранил им супругу. Трагедия произошла на глазах у еще одного продавца этого же магазина.

В настоящее время подозреваемый арестован.