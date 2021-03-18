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Мосгорсуд снова отказался отпустить Сафронова из СИЗО

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление срока ареста журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Лефортовский суд 2 марта по просьбе следствия продлил арест Сафронову до 7 мая.

Защита подала апелляцию на это решение и указала, что нет необходимости держать журналиста в СИЗО.

Сафронову, который остается советником гендиректора "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и с тех пор находится под арестом.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов был в 2012 году завербован представителем чешской спецслужбы, а в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Президент Владимир Путин в декабре заявил, что, по его данным, преследование Сафронова не связано с его работой в СМИ, а связано с периодом его работы в "Роскосмосе". В госкорпорацию Сафронов устроился за два месяца до задержания.

2 марта адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что в деле появился секретный свидетель.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Задержание журналистов на акции в поддержку Сафронова

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Иван Сафронов Мосгорсуд ФСБ Роскосмос Лефортовский суд Иван Павлов

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