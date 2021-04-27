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Минздрав РФ заявил о росте смертности в 2020 году на 17,9%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Рост показателя общей смертности в России с января по декабрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 17,9%, следует из итогового отчета министерства здравоохранения за 2020 год.

Таким образом, данные Минздрава РФ совпали с предварительными данными Росстата, которые были озвучены в феврале.

По данным отчета, смертность составила 14,5 на 1000 населения, при этом в 2019 году она составила 12,3 на 1000 человек.

Всего в 2020 году в РФ умерли 2 млн 124 тыс. человек. Число умерших увеличилось за год на 323,8 тыс. человек.

Ожидаемая продолжительность жизни россиян по итогам 2020 года снизилась на 1,84 года и составила 71,5 года. В 2019 году показатель достигал 73,34 года.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что снижение ожидаемой продолжительности жизни в стране произошло на фоне пандемии коронавируса.

Естественная убыль населения в РФ в 2020 году выросла более чем в два раза - до 688,7 тыс. человек с 316,2 тыс. человек в 2019 году. Этот показатель стал максимальным с 2005 года. Численность населения на 1 января 2021 года составила 146 млн 238 тысяч 185 человек и стала минимальной с начала 2014 года.

Минздрав РФ

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