IT-cтруктура ФСБ объяснила случай с SolarWinds игнорированием уязвимостей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов отметил некоторые странности в ситуации с компанией SolarWind.

Даркнет и несоблюдение требований безопасности

"Необходимо отметить, что атакованное программное обеспечение было развернуто без соблюдения требований обеспечения безопасности", - сказал Мурашов журналистам во вторник.

По его словам, благодаря расследованию инцидента стало известно, что еще в 2017 году сотрудник компании SolarWinds Йен Торнтон-Трамп предупреждал о существовавших проблемах с обеспечением кибербезопасности, однако не был услышан.

"Уже тогда данные для доступа к программному обеспечению для дистанционного управления SolarWinds были доступны в даркнете", - подчеркнул замдиректора НКЦКИ.

Примитивный пароль

Кроме того, сообщил он, пароль доступа к серверу обновлений вопреки общеизвестным рекомендациям был примитивным.

"Странно выглядит и рекомендация SolarWinds отключать антивирусные средства при установке обновлений ее программного обеспечения", - заявил замдиректора НКЦКИ.

"Поглотители" стартапов

Мурашов считает, что уязвимость глобального киберпространства "во многом является следствием монополизации рынка информационных технологий" и в отличие от европейской или китайской стратегии развития, американские корпорации активно борются с конкурентами, поглощают все перспективные инновационные стартапы.

"Главным "поглотителем" является группа ведущих IT-компаний, известная как GAFAM. Из-за монополизации информационных технологий становятся все более унифицированным, а цифровая среда – типовой",- отметил он.

По его словам, достаточно просчета или ошибки разработчика, чтобы критическая уязвимость программного обеспечения была растиражирована по всему миру. Мурашов заявил, что риски эксплуатации таких уязвимостей "типовыми эксплойтами" растут экспоненциально, поскольку связанность и взаимозависимость технологий очень высока.

"Безопасность миллионов пользователей поставлена в зависимость от добросовестности и ответственности компаний-производителей. Экономическая выгода для бизнеса стоит на первом месте. Пример с компанией SolarWinds это наглядно продемонстрировал", - заключил он.

В апреле США ввели санкции против шести российских технологических компаний в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая кибератаку на IT-компанию SolarWinds. Речь идет о взломе систем ряда американских ведомств, включая Минэнерго. В Службе внешней разведки (СВР) назвали заявления Вашингтона о причастности службы к кибератаке на SolarWinds "бредом". Глава Службы внешней России Сергей Нарышкин назвал обвинения США в адрес возглавляемого им ведомства проявлением нечестной конкуренции со стороны американских спецслужб.

О репутации РФ как источника киберугроз

Россию безосновательно называют одним из главных источников киберугроз исходя из геополитических интересов, добавил Мурашов.

"В геополитических интересах одним из основных источников угроз в информационном пространстве безосновательно называют Российскую Федерацию", - сказал Мурашов журналистам во вторник.

Вклад НКЦКИ в борьбу с вредоносными ресурсами

Между тем, по его словам, после обращений НКЦКИ в минувшем году иностранными партнерами было пресечено функционирование более 68 тысяч вредоносных ресурсов.

"Они располагались в зарубежном адресном пространстве, и с них осуществлялись компьютерные атаки на информационные системы Российской Федерации. По запросам иностранных партнеров в информационном пространстве Российской Федерации пресечено функционирование более 9 тысяч вредоносных ресурсов", - сказал Мурашов.

Он отметил, что оценки географического распределения источников компьютерных атак НКЦКИ подтверждаются сведениями зарубежных компаний в сфере информационной безопасности.