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Дуров пообещал запустить видеоконференции в Telegram

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Кроссплатформенный мессенджер Telegram в мае станет поддерживать групповую видеосвязь в голосовых чатах, сообщил через своей канал основатель проекта Павел Дуров.

"Мы добавим видеоизмерение в наши голосовые чаты в мае", - говорится в сообщении.

Дуров уточнил, что функционал обновления будет включать в себя совместное использование экрана, шифрование и шумоподавление. Групповые видеозвонки будут работать в версиях программы-мессенджера для персональных компьютеров и мобильных устройств.

26 апреля Telegram добавил в мессенджер функцию по планировке через определенное время групповых голосовых чатов и интегрировал в мессенджер восемь платежных систем.

Павел Дуров Telegram Zoom

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